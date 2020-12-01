Полиция считает начальника Департамента жилищного хозяйства Романа Нехорошкова организатором схем по разворовыванию бюджетных средств в городе.Как сообщают в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на цитату из постановления Октябрьского районного суда, следственные органы считают Романа Нехорошкова организатором группы, в которую входили несколько предприятий с целью завладения средствами бюджета города.
«Это дело в отношении подсветки многоэтажек на центральных улицах и проспектах города. В рамках этого дела отстранен от должности до 6 января 2021 года единственный заместитель Романа Нехорошкова - Александр Лемента. Также он находится под ночным домашним арестом», - подчеркнули в антикоррупционном центре.
На сегодняшний день в рамках следствия проходит три эпизода с ремонтом многоэтажек по проспекту Гагарина. Фигуранты завышали стоимость на гибкий неон, профиль для светодиодной ленты и кабель ВВГ 2х1,5. С двумя фирмами, которых следственные органы подозревают в участии в «схемах», Департамент заключил без проведения аукционов 63 договора на общую сумму в 12 миллионов 170 тысяч гривен.