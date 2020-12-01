По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье за разбой.

Полицейские разыскивают злоумышленника, который 25 ноября, около 19:30, в помещении аптеки на 1/2 микрорайоне в городе Первомайский ударил провизора по голове, завладел пакетом с лекарственными препаратами и деньгами в сумме около 350 гривен и скрылся в неизвестном направлении.Приметы нападавшего: рост около 165-170 см, среднего телосложения, сутулый. Был одет в светло-бежевую куртку, серую зимнюю вязаную шапку с узором елки, черные штаны.Полиция обращается к гражданам, которые в период времени с 19:15 до 19:45 находились в районе 1/2 микрорайона возле дома 27 или двигались мимо этого дома на автомобиле с видеорегистратором.Очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: 050-867-11-81, 050-045-57-42, дежурная часть Первомайского ОП 066-834-05-82 или 102.