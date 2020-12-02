Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №1, стояк), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 53-б, ул. Отакара Яроша, 61-аул. Краснодарская, 171 (кор. №1,2,3), 171-ж,зул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк), ул. Тверская (ч/с)ул. Ньютона, 10 (п. №1, стояк), ул. Морозова, 26 (п. №2)ул. Золочевская, 30/1 (п. №1, стояк) до 20:00 03.12.20 г.; ул. Большая Панасовская, 38 (п. №1, стояк)