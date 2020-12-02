Для спасения пассажирки из автомобиля пришлось вызывать Службу по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла вчера, 1 декабря, на трассе «Харьков-Симферополь». На 78 километре автодороги «ВАЗ-2108» врезался в грузовик «Volvo». В результате столкновения пострадала пассажирка легковушки.Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшую под наблюдением бригады скорой медицинской помощи. Сейчас девушка 1986 года рождения госпитализирована в Красноградскую ЦРБ.Окончательные обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.