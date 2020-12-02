Следователи направили в суд обвинительный акт по факту ДТП на окружной дороге в Харькове, в котором погиб 21-летний пешеход.

Напомним, что 17 августа этого года водитель автомобиля «Volkswagen Passat» на большой скорости сбил насмерть молодого парня и скрылся с места ДТП. В тот же день он был задержан сотрудниками полиции.Во время досудебного расследования следователи установили, что «Volkswagen Passat» двигался по кольцевой дороге со стороны проспекта Московского в направлении улицы Александра Зубарева со скоростью примерно 120 км / ч. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу 18-летний водитель машины не сбавил скорость и не предоставил преимущество в движении пешеходу. В результате наезда 21-летний мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.18 августа сотрудники полиции объявили водителю о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. 19 августа следственный судья Киевского районного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без применения залога.30 ноября следователи направили обвинительный акт вместе с материалами уголовного судопроизводства на рассмотрение в суд.