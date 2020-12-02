В суд направлено обвинительное заключение в отношении частного нотариуса по факту злоупотребления своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды и бывшего регистратора по факту пособничества в злоупотреблении своими полномочиями частным нотариусом с целью получения неправомерной выгоды.

Как рассказали в прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что частный нотариус Харьковского городского нотариального округа при пособничестве бывшего регистратора, злоупотребляя своими полномочиями, без наличия соответствующих правоустанавливающих документов, зарегистрировал в Государственном реестре право собственности на нежилые помещения, расположенные на Московском проспекте.«Указанные помещения находятся в собственности Управление коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и приватизации Харьковского городского совета и переданы в оперативное управление Управлению образования администрации Немышлянского района Харьковского городского совета. Стоимость указанных помещений составляет почти 900 тысяч гривен», - сообщили в ведомстве.Если вина подозреваемых будет доказана, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.