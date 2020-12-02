Об этом сообщили в пресс-службе областной ГСЧС.

1 декабря пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения обезвредили обнаруженные на территории Харьковской области взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны. Работы по разминированию проводились в Харькове, а также в Нововодолажском и Сахновщинском районах области.Всего было уничтожено 36 боеприпасов, из которых 7 минометных мин, остальные - артснаряды разного калибра.Наибольшее количество боеприпасов обнаружили в лесополосе возле поселка Сахновщина, откуда до ближайшего здания было не более 700 метров. Прибывшие на место пиротехники провели обследование территории, изъяв 18 единиц боеприпасов: 11 артснарядов диаметром 76 мм, 1 - диаметром 105 мм, 5 - диаметром 45 мм и 2 минометные мины диаметром 50 мм.Все обнаруженные в сутки взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.