Пожар повредил четыре автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 2 декабря в 4:15 утра в Немышлянское районное отделение полиции поступила информация о том, что по улице Велозаводской на парковке у дома горят автомобили.Полицейские установили, что огнем были повреждены три автомобиля - «Nissan», «Citroen» и «ВАЗ 2110». Также в полицию обратился 33-летний владелец автомобиля «Lexus», который сообщил о том, что на его машине повреждено лакокрасочное покрытие.Следователями полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.