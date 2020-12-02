Харьковский городской совет прошлого созыва, несмотря на результаты выборов, провел очередную сессию, на которой принял бюджет Харькова на 2021 год.

В партии сообщили, что согласно принятому документу медицинский бюджет города уменьшился относительно текущего года даже без учета государственных субвенций. В частности, обеспечение больниц медицинскими препаратами сократился 52 миллиона или на 58%. Питание в больницах - на 1,3 миллиона или 11,5%. Капитальные ремонты и закупки нового медицинского оборудования - недополучит 61 миллион или 36,5%, по сравнению с 2020 годом.«В то время, когда страна страдает от растущей волны заболеваемости, когда харьковчане вынуждены лечиться за свой счет, больницы переполнены, а медицинское оборудование закупается за счет бизнеса или волонтеров, старая власть Харькова планирует рост расходов на озеленение, строительство смотровых площадок и ремонт зданий, которые только введены в эксплуатацию (на ремонт Дома недвижимости, открытый в августе 2020 года, планируется потратить 74 миллиона)», - подчеркивают в Блоке Светличной.Доходная и расходная части бюджета запланированы в размере 15,6 миллиарда. Основной источник доходов бюджета - налог на доходы физических лиц (7,3 миллиарда, или 58,2% в структуре доходов). Однако за первые три квартала 2020 бюджет города недополучил доходов в сумме 422 млн грн, поэтому, как отмечают в партии, с продолжением пандемии бюджет 2021 рискует получить недофинансирования.«Депутаты политической партии Блок Светличной «Разом», избранные в состав Харьковского городского совета VIII созыва, обязательно потребуют внесения изменений в этот бюджет, которые будут учитывать первоочередные текущие потребности жителей города и позволят противостоять актуальным вызовам времени», - заявили в партии.