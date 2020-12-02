Харьковский городской совет прошлого созыва, несмотря на результаты выборов, провел очередную сессию, на которой принял бюджет Харькова на 2021 год.В партии сообщили, что согласно принятому документу медицинский бюджет города уменьшился относительно текущего года даже без учета государственных субвенций. В частности, обеспечение больниц медицинскими препаратами сократился 52 миллиона или на 58%. Питание в больницах - на 1,3 миллиона или 11,5%. Капитальные ремонты и закупки нового медицинского оборудования - недополучит 61 миллион или 36,5%, по сравнению с 2020 годом.
«В то время, когда страна страдает от растущей волны заболеваемости, когда харьковчане вынуждены лечиться за свой счет, больницы переполнены, а медицинское оборудование закупается за счет бизнеса или волонтеров, старая власть Харькова планирует рост расходов на озеленение, строительство смотровых площадок и ремонт зданий, которые только введены в эксплуатацию (на ремонт Дома недвижимости, открытый в августе 2020 года, планируется потратить 74 миллиона)», - подчеркивают в Блоке Светличной.
Доходная и расходная части бюджета запланированы в размере 15,6 миллиарда. Основной источник доходов бюджета - налог на доходы физических лиц (7,3 миллиарда, или 58,2% в структуре доходов). Однако за первые три квартала 2020 бюджет города недополучил доходов в сумме 422 млн грн, поэтому, как отмечают в партии, с продолжением пандемии бюджет 2021 рискует получить недофинансирования.
«Депутаты политической партии Блок Светличной «Разом», избранные в состав Харьковского городского совета VIII созыва, обязательно потребуют внесения изменений в этот бюджет, которые будут учитывать первоочередные текущие потребности жителей города и позволят противостоять актуальным вызовам времени», - заявили в партии.