Об этом рассказали в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в коммунальном предприятии, работы были выполнены на ул. Молодежная, 301/24, ул. Дарьяльская, 106, пр. Жуковского, 1 (ул. Академика Проскуры, 7), пр. Тракторостроителей, 103-а, ул. Владислава Зубенко, 29-г, ул. Амосова, 5, Салтовское шоссе, 250-а, ул. Коростельская, 46, пер. Григоровский/ул. Пятисотницкая, пос. Песочин (ул. Надежды, 4-6), ул. Некрасова (Песочин), 11, пер. Цигаревский, 46, ул. Киргизская, 11, пер. Владимира Усенко , 25-а, ул. Полтавский Шлях, 188, ул. Ромена Роллана, 12, ул. Клочковская, 329.После выполнения работ были произведены гидравлические испытания на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.