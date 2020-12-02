Верховная Рада на заседании в среду, 2 декабря, 309 голосами ввела запрет на продажу электронных сигарет детям до 18 лет.

Также запрещено продавать несовершеннолетним табакосодержащие изделия для электрического нагрева.При этом вводится переходный период в применении закона в 18 месяцев.Нарушение правил торговли этими товарами будут наказывать штрафом от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 - 13600 гривен).За повторное нарушение будут на 13 600 - 23 800 гривен с конфискацией предметов торговли.Напомним, в декабре прошлого года Кабмин одобрил законопроект, который значительно усилит борьбу с курением. В частности, предлагалось запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты "вкусными" и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению.