В январе-ноябре 2020 года в бюджет города Харькова поступило 12 861,9 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из этой суммы собственные доходы составили 10 810,7 млн грн (84,1%), трансферты из государственного бюджета Украины - 2051,2 млн грн (15,9%).По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объем собственных доходов увеличился на 587,4 млн грн, или на 5,7%.Из наиболее весомых источников, формирующих бюджет города Харькова, следует отметить рост поступлений:- налога на доходы физических лиц (5641,4 млн грн) - на 4,3%;- единого налога (2233,7 млн грн), платы за землю (1398,6 млн грн) и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (265,5 млн грн), - в 1,1 раза;- акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (585,5 млн грн), - в 1,2 раза.Расходы бюджета города Харькова за 11 месяцев 2020 года составили 13 071,8 млн грн, из них:- на финансирование социально-культурной сферы - 5547 млн грн (42,4% от общего объема расходной части);- на содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 4599,7 млн грн (35,2%);- обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского транспорта - 573,2 млн грн (4,4%).