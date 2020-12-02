В Харькове разыскивают 26-летних братьев-двойняшек Дениса и Романа Кабальди, которые ушли из дома несколько месяцев назад и пропали.

По словам матери пропавших, ее сыновья больны и нуждаются в медицинской помощи."Один страдает приступами эпилепсии, второй сердечник. Одно время работали санитарами на подстанции скорой помощи, затем просто пытались подрабатывать, где придется. Но частенько их "заносило" в асоциальные круги общения и тянуло на маргинальный образ жизни", - рассказала женщина.По ее словам, однажды она вытащила сыновей из псевдореабилитационного центра, второй раз – из подвала дома на ул. Халтурина. Также парни могут ходить по храмам на благотворительные обеды, при себе у них нет удостоверений личности. Сейчас к поискам братьев присоединились волонтеры поисковой группы "Милена".Приметы пропавших: рост 182, глаза карие, могут носить бородку. Были одеты: черные куртки, темные брюки, возможно, кепки, очки. Фотографии сделаны несколько лет назад, свежих фото у матери нет.Всех, кому известно о местонахождении братьев, просят сообщить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.