Нацбанк вводит новые требования для банков, которые касаются договоров о потребительском кредите, депозите, а также об открытии счета. Договоры должны быть универсальными и пригодными для чтения.

С целью усиления защиты прав потребителей финансовых услуг Национальный банк разработал новые требования к банковским кредитным и депозитным договорам, сообщает пресс-служба НБУ.Во-первых, требование о простом и однозначном описании продукта. Договор будет универсальную структуру для всех банков.– И уже не получится в первом абзаце документа написать привлекательные условия, а менее приятные перенести подальше или вовсе потерять, – отмечают в Нацбанке. – Кроме того, описание продукта обязательно должно содержать все существенные характеристики услуги. Чтобы иметь информацию о продукте, своих правах и обязанносяхи, клиенту будет достаточно только своего экземпляра договора.Во-вторых, договор станет пригодным для чтения, появятся жесткие требования к его оформлению:– шрифт черного цвета, размером не менее 11 кегля с межстрочным интервалом не менее одинарного;– выделение полужирным всех цифровых значений: суммы комиссий, возмещения, повышенных процентов, штрафных санкций и т.п.И, конечно, электронная версия договора станет технически адаптивной для чтения с экранов различных гаджетов.И еще одно важное требование: будет запрещено включать в договор недобросовестные условия – например, таких, которые ограничивают клиента в подаче жалобы по выполнению условий договора банком или дают право банку требовать оплаты еще не оказанных услуги.Для обновления договоров НБУ предоставит банкам переходный период.Соответствующие нормы содержатся в положении о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг, пишет Liga.net. Проект этого документа проходил общественное обсуждение 17 августа – 20 сентября. Регулятор обещал принять положение до конца 2020 года, но не уточняет, сделал ли это.Необходимость в новых требованиях к договорам возникла потому, что клиенты банков часто жаловались в НБУ. Многие при подписании кредитных договоров не понимали, какой будет реальная годовая процентная ставка, не видели полного перечня расходов, а также не осознавали возможных последствий в случае просрочки платежа.НБУ рекомендует гражданам в случае нарушения их прав банком или другим финансовым учреждением обращаться в контакт-центр Нацбанка по телефону: