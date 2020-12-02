Какие изменения приняли депутаты VII созыва.

Харьковский городской совет прошлого созыва, несмотря на результаты выборов, провел очередную сессию, на которой принял бюджет Харькова на 2021 год.Согласно документу, доходы и расходы бюджета запланированы в размере 15,6 миллиарда гривен. В проект бюджета включены: образовательная субвенция — 2,1 миллиарда, реверсная дотация — 386,3 миллиона и субвенция на продолжение третьей линии метрополитена — 310 миллионов гривен.На приобретение троллейбусов и техники для коммунальных предприятий — свыше 200 миллионов, на реконструкцию зоопарка — 177,4 миллиона, а на реконструкцию зданий под центры административных услуг в районах города — 113,8 миллиона гривен. Также в проекте бюджета предусмотрено выделение средств на реконструкцию парка Горького — 255 миллионов.На строительство и ремонт дорог горсовет рассчитывает перечислить 809,2 миллиона гривен, на капремонт жилых домов — 697,8 миллиона. На развитие наземного электротранспорта — 246 миллионов, на строительство и ремонт инженерных коммуникаций — 490 миллионов, на реконструкцию спортивных площадок в школах и детсадах города — 97,2 миллиона.Одновременно с этим сокращается обеспечение больниц медицинскими препаратами - на 52 миллиона или на 58%. Питание в больницах - на 1,3 миллиона или 11,5%. Капитальные ремонты и закупки нового медицинского оборудования - недополучит 61 миллион или 36,5%, по сравнению с 2020 годом."За" проект проголосовали 55 депутатов, против — 1, воздержались — 8.