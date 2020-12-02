Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2020 год. Соответствующее решение было принято сегодня, 2 декабря, на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, был увеличен объем субвенций бюджету города Харькова:- образовательная субвенция из государственного бюджета - 30,3 млн грн;- на обеспечение программы «Новая украинская школа» направлено 16,5 млн грн;- на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 400 тыс. грн;- на частные школы - 2,1 млн грн;- на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина при обеспечении больных сахарным и несахарным диабетом - 10,4 млн грн;- на осуществление доплат медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения - 1,2 млн грн;- на обеспечение кислородом медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, - 18,6 млн грн;- на реализацию проектов по реконструкции, капремонту приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах - 24 млн грн;- на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа - 5,1 млн грн.Также были увеличены расходы на обеспечение выплаты зарплаты работникам КП «Харьковский метрополитен» на 80,4 млн грн, КП «Харьковские тепловые сети» - 25 млн грн, на реконструкцию тепловых магистралей - 50 млн грн.