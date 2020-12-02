Министерство внутренних дел Украины предупреждает о новом виде мошенничества, когда злоумышленники просят у пользователя Telegram деньги, выдавая себя за его друга. Фото профиля и имя человека совпадает с реальными, однако номер у мошенника скрыт

Если вы получили подобное сообщение, позвоните человеку и уточните, отправлял ли он такой запрос, рекомендуют в МВД. Также правоохранители составили список советов, как вести себя в сети, чтобы не попасться на уловки злоумышленников. Во-первых, ельзя оставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, номер телефона телефон, логин и пароль в интернете можно предоставлять только в случае стопроцентной уверенности, что вы – на официальном сайте.Не стоит делать большой предоплаты при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать наложенный платеж. В этом случае вы сможете получить товар, осмотреть его и только после этого оплатить.Ни в коем случае не нужно пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок либо помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками, предупреждают в МВД.А просьбы о материальной помощи обязательно проверяйте, даже если они поступают из аккаунта знакомых людей.В случае, если вы стали жертвой мошенника, в министерстве советуют обратиться в полицию – по номеру 102 или лично в ближайшем отделении. Но предварительно нужно собрать все доказательства факта мошенничества.В мессенджерах желательно использовать двойную аутентификацию, а если есть подозрение, что вашу страницу взломали – остановите сессии мессенджера на всех устройствах в настройках.