Офтальмологическое отделение Харьковской областной клинической больницы пока не открыли для приема пациентов с COVID-19.

Как сообщил "Суспільному" заместитель председателя облгосадминистрации Тарас Пастух, в медучреждении еще ведутся ремонтные работы.Чиновник отметил, что корпус, куда должны класть пациентов с коронавирусом, уже готов для приема, но еще ведутся ремонтные работы входной группы. Завершить ремонт планируется в ближайшие дни.- Нужно еще буквально три-пять дней, после чего пациентов смогут беспрепятственно доставлять в отделение, - сообщил Тарас Пастух.Вице-губернатор напомнил, что в медучреждении есть около 60 кислородных точек.