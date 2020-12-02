Офтальмологическое отделение Харьковской областной клинической больницы пока не открыли для приема пациентов с COVID-19.Как сообщил "Суспільному" заместитель председателя облгосадминистрации Тарас Пастух, в медучреждении еще ведутся ремонтные работы.
Чиновник отметил, что корпус, куда должны класть пациентов с коронавирусом, уже готов для приема, но еще ведутся ремонтные работы входной группы. Завершить ремонт планируется в ближайшие дни.
- Нужно еще буквально три-пять дней, после чего пациентов смогут беспрепятственно доставлять в отделение, - сообщил Тарас Пастух.
Вице-губернатор напомнил, что в медучреждении есть около 60 кислородных точек.