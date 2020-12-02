В Золочеве полицейские задержали мужчину за убийство родного отца. 1 декабря около в 17.40 в Золочевский отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что в доме на ул. Б. Хмельницкого лежит тело мужчины.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. На месте происшествия в одной из комнат дома полицейские обнаружили тело мужчины с многочисленными синяками и ножевыми ранениями. Погибшим оказался 58-летний местный житель.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний сын погибшего. Мужчина рассказал, что после застолья у него с отцом произошла ссора. Молодой человек нанес отцу несколько ножевых ударов. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.