Тыква — хит осенне-зимнего сезона. Из этого овоща можно сделать множество вкусных и, что самое главное, очень полезных блюд. Рассказываем, как вкусно и оригинально приготовить оранжевую красавицу.

Ингредиенты:– очищенная тыква – 500 г;– яйца – 2 штуки;– соль – 1 щепотка;– сахар – 2 ст. ложки;– корица – по вкусу;– манка – 150 г;– мука – 2–3 ст. ложки;– масло раст. – 2–3 ст. ложки.Приготовление: тыкву натрите на крупной терке. Добавьте яйца, соль, сахар, корицу и манку. Перемешайте. Частями засыпайте муку и перемешивайте. Оставьте тесто на 20–30 минут при комнатной температуре, после еще раз перемешайте. Сковороду смажьте маслом и разогрейте на среднем огне. Обжаривайте оладьи по несколько минут с каждой стороны.Ингредиенты:– тыквенное пюре – 130 г;– молоко – 120 мл;– слив. масло – 70 г;– яйцо – 1 штука;– сахар – 40 г;– соль – 0,5 ч. ложки;– быстрые дрожжи – 2 ч. ложки;– мука – 300–350 г;– раст. масло – 3 ст. ложки;– вода – 1 ч. ложка;– палочки корицы – по вкусу.Приготовление: выложите пюре в миску, добавьте теплое молоко, 40 г растопленного сливочного масла. Слегка взбейте яйцо, половину добавьте к пюре, остальное пока отложите. Хорошо перемешайте. Всыпьте сахар, соль, дрожжи и снова перемешайте. Частями добавляйте муку, замешивая тесто. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте на 10–15 минут. После еще раз хорошо вымесите.Тесто должно получиться гладким и эластичным, хорошо тянуться и не липнуть к рукам. Глубокую миску слегка смажьте маслом. Положите в нее тесто и переверните, чтобы покрыть маслом с обеих сторон. Масло не даст тесту подсохнуть. Накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре примерно на 40–70 минут, пока тесто не увеличится в объеме в два раза. Достаньте тесто из миски и помесите еще 2–3 минуты, затем разделите на 15 частей — по 40–45 граммов — и сформируйте шарики. Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него шарики на расстоянии 4–5 см друг от друга.Слегка приплюсните каждый шарик. Смочите кончики ножниц в растительном масле и сделайте ими по 8 надрезов на каждой булочке, чтобы получились «лепестки». Вместо этого можно не слишком туго обмотать тесто кулинарной нитью, чтобы шарик был разделен на 8 частей. Снимать нить нужно только с полностью остывших булочек. Накройте заготовки и оставьте еще на 40–60 минут. За это время тесто увеличится в объеме.Оставшееся яйцо взбейте с водой и пропустите через мелкое сито, чтобы жидкость была однородной. Смажьте каждую заготовку и сделайте на каждой небольшое углубление сверху (можно использовать палочки для еды). Запекайте булочки при 175–180°С 20–25 минут.Достаньте их из духовки и сразу же смажьте растопленным сливочным маслом. Палочки корицы разделите на несколько частей и вставьте в булочки.Ингредиенты:– раст. масло – 1–2 ст. ложки;– говяжий фарш – 450 г;– лук – 1 штука;– мясной бульон – 700–750 мл;– тыквенное пюре – 400 г;– тмин – 1 ч. ложка;– тимьян - 1 ч. ложка;– чеснок – 3 зубчика;– соль, перец, зелень – по вкусу;– сливки – 60 мл.Приготовление: в кастрюле разогрейте масло на среднем огне. За 8–10 минут обжарьте в ней фарш и измельченный лук, постоянно помешивая. В ту же кастрюлю добавьте бульон, тыквенное пюре, тмин, тимьян и пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите и хорошо размешайте. Варите суп на огне ниже среднего еще 15–20 минут, после чего снимите с огня. Добавьте сливки и еще раз перемешайте. Перед подачей посыпьте рубленой зеленью.