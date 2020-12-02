Харьковчанин, который организовал производство и продажу одежды, выдавая ее за товары мировых брендов, пойдет под суд. Он продал фальсифицированной продукции на миллион гривен.

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 4 в суд направлено обвинительное заключение по факту незаконного использования чужого товарного знака, что нанесло материальный ущерб в крупном размере (ч. 2 ст. 229 УК Украины), сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, досудебным расследованием установлено, что в период с июня 2019 по июль 2020 мужчина организовал незаконное производство продукции всемирно известных торговых марок в Московском районе Харькова. В дальнейшем он осуществлял оптовую продажу фальсифицированной продукции.– В ходе обысков, проведенных 28 июля этого года, обнаружено и изъято две тысячи единиц готовой продукции, 11 станков для изготовления одежды, 77 швейных машин, около 70 матриц с логотипами, 150 ведер с краской, 160 рулонов ткани, выкройки и фурнитуру, компьютерное оборудование, документы и черновые записи, – говорят в прокуратуре.Сумма ущерба, нанесенного владельцам торговых марок, составляет около миллиона гривен. Наказание за подобные преступления – штраф на сумму от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.