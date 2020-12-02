Пандемия коронавируса набирает обороты, ежесуточно в стране фиксируют по 12–13 тысяч новых случаев. Вместе с увеличением количества инфицированных растет и спрос на тестирование. В Украине делают несколько видов тестов на Covid-19. Их можно пройти как бесплатно, так и за деньги, узнать результат за один день или ждать несколько недель.

Какие бывают тесты

Самый достоверный метод

Чего не нужно делать перед тестированием

Где тестироваться

Куда звонить

Как и во всем мире, в Украине делают несколько видов тестов на коронавирус: экспресс-тесты, тесты иммуноферментного анализа (ИФА), тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), напоминает Центр общественного мониторинга и контроля.Экспресс-тест – это самый быстрый, но менее надежный метод тестирования. Для анализа нужна кровь из пальца, а результат можно узнать за 15 минут. Анализ не требует специального лабораторного оборудования и часто делается в полевых условиях, например, в аэропортах. Такой тест определяет наличие в крови антител к коронавирусу, но не присутствие самого вируса. Исследования показывают, что такие экспресс-тесты могут давать погрешность 30–40%, поэтому не являются надежным методом диагностики. Недавно в Украине появилась еще одна разновидность экспресс-тестов – на антиген. В Минздраве надеются, что они будут давать более точный результат, чем быстрые тесты на антитела.Более надежным методом является ИФА-тестирование. Для него нужна венозная кровь, а также лабораторные условия и специальное оборудование. ИФА-тест также выявляет уровень антител к болезни, но имеет большую чувствительность и точность по сравнению с экспресс-тестами. В случае оперативной работы лаборатории результат ИФА-теста можно получить за 1–2 суток. В то же время положительный результат – основание для ПЦР-исследования.Достоверным методом определения COVID-19 является ПЦР-тестирование. Это полноценное лабораторное исследование, которое позволяет выявить непосредственно сам вирус. Для проведения теста у пациента берут мазок из носа и рта. Получить результат такого теста можно уже за 1–2 суток.– ПЦР-тест работает таким образом, что оказывает непосредственно генетические последовательности вируса в мазке из слизистых оболочек. Если просто взять мазок из носа, то там будет огромное число самых разных микроорганизмов. Также при заборе убирается и собственная ДНК пациента. Метод ПЦР позволяет из этой мешанины генетических последовательностей выбрать одну, размножить ее и зафиксировать, – объясняет главный биолог компании «Украинские генетические технологии» Бижан Шаропов.Для максимальной эффективности ПЦР-теста Минздрав советует соблюдать ряд рекомендаций. За 3–4 часа не следует есть, пить, полоскать горло, курить, чистить зубы. Также нужно отказаться от жевательной резинки или леденцов для горла.Важно знать, что именно ПЦР-тестирование остается единственным видом исследования, который дает основания для постановки диагноза «Covid-19». Положительные ПЦР- и ИФА-тесты ложатся в основу официальной статистики, которую Минздрав публикует ежедневно. Сейчас в Украине проводят около 50 тысяч ПЦР-тестов и примерно 30 тысяч ИФА-тестов в сутки. До конца года Министерство охраны здоровья планирует увеличить объемы тестирования в 75 тысяч в сутки.Тестирование на коронавирус проводят как в государственных, так частных лабораториях. Из-за этого может различается стоимость и время ожидания результатов.По алгоритму МОЗ, бесплатный ПЦР-тест могут сделать в государственной лаборатории по направлению семейного врача. Также бесплатный тест делают пациентам с пневмонией, которые госпитализированы и ждут подтверждения диагноза. Однако из-за высокой нагрузки на государственные лаборатории желающие сделать бесплатное тестирование вынуждены ждать своей очереди по нескольку недель.Чтобы получить быстрый результат, можно сделать тест без направления, обратившись в частную лабораторию. Стоимость ПЦР-теста там колеблется от 700 до 2500 гривен, ИФА-тестирования – от 300 до 600 гривен. Результаты тестирования в частных лабораториях могут быть готовы через 1–3 суток, но и там сейчас нагрузка увеличивается.Кроме того, в октябре МОЗ анонсировало также проведение ПЦР-тестов в частных лабораториях за государственный счет. Однако, как мы уже писали (ВХ №132 от 26 ноября 202 г.), дело до сих по не сдвинулось с мертвой точки.Чтобы уменьшить нагрузку на врачей, в начале ноября Минздрав запустил круглосуточный контакт-центр, куда можно позвонить с вопросами по COVID. Обратиться в центр можно с вопросами, касающимися организационных моментов, связанных с лечением. Например, где можно сделать тест, когда ждать результатов и по каким симптомам следует вызвать экстренную помощь. Все это можно узнать по бесплатному номеру 0-800-60-20-19.