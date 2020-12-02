Согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии», с 1 января 2021 года предприятия малого и среднего бизнеса с договорной мощностью 50 кВт и больше не смогут получать электроэнергию на условиях универсальной услуги по регулируемым тарифам. Они должны выбрать нового поставщика и покупать у него электроэнергию по свободным ценам.

Заключить договор с новым электропоставщиком необходимо до конца декабря.Напомним, аналитический центр DiXi Group составил рейтинг электропоставщиков Украины. В тройку лидеров вошла компания YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги»), которая осуществляет продажу электроэнергии по свободным ценам и недавно открыла офис для обслуживания бизнес-клиентов в Харькове по адресу ул. Плехановская, 126, оф. 127. YASNO предлагает дистанционное заключение договора и специальные условия на первые 4 месяца сотрудничества, начиная с декабря.«Мы советуем предпринимателям не ждать и уже сейчас выбирать надежного электропоставщика. Сейчас YASNO доверяют более 80 000 компаний Украины. Мы создаем для них европейский уровень сервиса, развиваем дистанционные каналы обслуживания и обеспечиваем прозрачные цены на электроэнергию», - сказал директор YASNO в Донецкой области Александр Северин. YASNO – поставщик электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для уменьшения расходов клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.