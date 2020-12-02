В Харькове и Днепре правоохранители разоблачили схему перемещения через границу морепродуктов с нарушением законодательства.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины обнаружили схему перемещения через границу морепродуктов с нарушением законодательства. В Украину из стран Восточной Азии ввозили морепродукты с занижением или уклонением от уплаты таможенных платежей. В дальнейшем крупными партиями продукты распространялись на внутреннем рынке страны с нарушением налогового законодательства Украины.27-30 ноября в Харькове и Днепре в помещениях фигурантов дела, офисах и складских помещениях проведены санкционированные обыски. По их результатам, правоохранители обнаружили и изъяли товарно-хозяйственную документацию и партии товарно-материальных ценностей иностранного производства общей массой более 500 тонн. Предварительная стоимость изъятого составляет около 62 миллионов гривен.Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия.