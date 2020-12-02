Название граната в переводе с латыни обозначает «зернистый», что, собственно, вполне оправдано его структурой. Однако его свойства роднят плод с более воинственной тезкой: попадая в организм, семена граната «взрываются», высвобождая массу полезных веществ.

На Востоке гранат всегда считался королевским плодом – видимо, благодаря коронообразному чашелистику, который его венчает. А поскольку каждая женщина по определению королева, то было бы большим грехом отказать себе в «высокопоставленном» лакомстве.В зернышках граната скрыты несметные сокровища «полезностей» и «необходимостей». Под кожурой спрятаны клетчатка, глюкоза и фруктоза, яблочная, борная, янтарная и другие кислоты, множество витаминчиков, минералов и микроэлементов. Благодаря этому богатству, гранат имеет репутацию лучшего друга крепкого иммунитета и «производителя» эритроцитов и гемоглобина. Кроме того, он укрепляет нервы и сосуды, нормализует давление и работу печени, почек, кишечника.А наличие полутора десятков аминокислот, половина из которых, кроме граната, «проживает» только в мясе, делает этот плод буквально незаменимым для вегетарианцев. Как известно, аминокислоты после употребления внутрь превращаются в белки, которые необходимы для строительства тканей и органов.Полезен гранат и женщинам: содержащиеся в нем эстрогены облегчают течение климакса и помогают справляться с раздраженностью и депрессией.Древние же считали его «великим миротворцем». Они утверждали, что есть его надо, поскольку гранат «избавляет от зависти и ненависти». Проверим?