Строительство Городского ситуационного центра начнется в 2021 году.

Об этом 2 декабря в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.Он напомнил, что это пилотный проект в Украине, в основу которого лег американский опыт, а также лучшие практики некоторых других стран.- В середине следующего года мы закончим проектирование ситуационного центра и начнем его строительство. Земля уже выделена, место определено. Но построить здание - это лишь малая часть проекта. Надо создать «мозг» центра - компьютерную начинку и сети, единую систему видеонаблюдения и т.п. Ситуационный центр будет оперативно реагировать на все происшествия - от «закладки» во дворе до любых чрезвычайных ситуаций, - отметил Игорь Терехов.