Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Нет смысла задумываться о будущем, слишком большого внимания и сил потребует настоящее. Период тяжелый, но плодотворный. Завтра ваше обаяние откроет доступ в любые сферы, стоит только пожелать.Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами. Пытаясь сейчас сопротивляться чему бы то ни было, ничего не добьетесь. Завтрашний день проведите с людьми, которых вам приятно видеть.Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны понять, чего хотите. Завтра предстоит еще раз проверить на практике, что дарить подарки так же приятно, как и получать.День может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей нестандартной реакцией на них. На этот цирк будет интересно посмотреть. Завтра труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение.Сейчас вы довольно уязвимы и практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление. Завтра некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными. Будьте открыты для восприятия нового.Большей частью вы будете заняты разговорами, в основном высокоумными. Однако некоторые из них будут содержать и полезную информацию. Завтра всевозможные правила, иногда так отравляющие жизнь, могут послужить защитой.Самой тяжкой задачей в эти дни может оказаться ранний подъем. Тщетные попытки подавить зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих. Завтра окружающие будут верить каждому вашему слову.Сейчас нет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться, просто доведите до сведения окружающих, где вас найти. Завтра может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.Вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Завтра вы сможете найти ответ на вопрос, который мучает вас уже несколько дней.Вы можете оказаться в ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты в этом случае — довольно плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Завтра вы заслужите поощрение, однако сам себя не похвалишь — никто не похвалит.Вы сможете совершить маленькое чудо, надо только очень захотеть. Новые проекты остановятся в своем развитии из-за отсутствия связи или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи завтра.Вам будет прекраснейшим образом удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Завтра ваш творческий потенциал будет на высоте. Глупо не воспользоваться этим.