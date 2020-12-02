24 ноября около 11:00 в районе дома № 78 по улице Гольдберговской произошло столкновение автомобилей «Daewoo Lanos» и «Volkswagen Passat».

В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств и двое пассажиров автомобиля «Daewoo Lanos» - женщина и 4-летний мальчик.В настоящее время правоохранители проводят расследование по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Свидетелей и очевидцев аварии в полиции просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: ул. Маяковского, 22, к следователю - старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.