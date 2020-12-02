Супруги организовали интернет-магазин, через который путем закладок сбывали психотроп. Для реализации товара к незаконному бизнесу они привлекли еще трех «закладчиков» - жителей области. Полицейские задержали всех участников преступной группировки, а интернет-магазин заблокировали.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Национальной полиции, в конце апреля правоохранителям поступила информация о незаконной деятельности группы, которая занимается сбытом психотропного вещества на территории одного из районов области.Следователи Харьковщины начали уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Правоохранители установили, что организовали деятельность интернет-магазина супружеская пара из Чугуева. 39-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, оптовыми партиями покупал психотроп через интернет, а затем вместе с 33-летней женой фасовали его в слип-пакеты. При этом женщина выполняла функции оператора: принимала заказы клиентов, посылала им номера карт для оплаты и отправляла координаты с местонахождением «закладки». За одну дозу они получали 700 гривен.Для распространения товара супруги привлекли еще трех своих знакомых, двое из которых - судимые за преступления, связанные с наркотиками.1 декабря, полицейские задержали злоумышленников. Во время санкционированных обысков были изъяты расфасованные слип-пакеты с психотропным веществом «PVP», 12 литров опия экстракционного, электронные весы, мобильные телефоны, материалы для фасовки, а также деньги в национальной и иностранной валюте. Кроме того правоохранители обнаружили у злоумышленников оружие и боеприпасы.На данный момент решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства, которые использовались в преступной деятельности фигурантов. За незаконные сделки им грозит до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества.