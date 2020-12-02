В суд направлено обвинительное заключение в отношении 19-летнего мужчины по факту хулиганства.

Напомним, что 21 ноября 16:35 в Киевское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина крушит стекло в дверях облгосадминистрации. Злоумышленником оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты.«Пострадавшим в указанном уголовном производстве признано Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие «Госпром». Согласно проведенной судебно-товароведческой экспертизы, причинен материальный ущерб в размере более 2,5 тысячи гривен. Обвиняемый в полном объеме признал гражданский иск, заявленный предприятием», - рассказали в областной прокуратуре.Если вина мужчины будет доказана в суде, его ждет наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.