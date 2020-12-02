Утром, 2 декабря, на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Авиационной в Шевченковском районе города Харькова.

На тушение пожара прибыли пожарные из четырех пожарно-спасательных частей Харькова автоцистернах и спасательном автомобиле первой помощи. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на момент их прибытия огнем был охвачен гараж, в котором горели три автомобиля. Также существовал риск распространения огня на частный дом, находящийся в нескольких метрах от пожара.Через полтора часа после вызова пожарным удалось локализовать возгорание и спасти жилье. Еще спустя 2,5 часа огонь был полностью потушен. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.