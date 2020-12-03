В первый день зимы в харьковском аэропорту прошли съемки первого детского мюзикла «Улетный Новый год». Премьера ленты запланирована на 23 декабря.

Главную роль в мюзикле исполняет народная артистка Украины Тамара Яценко.– Детский киномюзикл – это привлекательная история. Когда мне предложили роль, я охотно согласилась принять участие в этой задумке, – говорит Тамара Яценко. – В Украине такой жанр не очень распространен, поэтому я уверена, что за этим будет интересно наблюдать.Также в фильме участвуют суперфиналистка одного из украинских талант-шоу Мария Рак и воспитанники студии искусств Smile.Лента сопровождается кавер-версиями украинских хитов, которые интегрированы в виде видеоклипов.– Обычно мы ежегодно организуем большие новогодние шоу, но пандемия внесла свои коррективы. Мы увидели в этом возможность – и бросили себе вызов: решили снимать кино, – улыбается продюсер фильма, автор идеи Павел Глазков. – До этого наша аудитория была ограничена концертным зала, а сейчас появился шанс показать наше творчество и наших талантливых детей широкой общественности. Подобные детские мюзиклы были популярны в советские времена. Мне захотелось возродить такой формат в нашей стране.Режиссером-постановщиком ленты стала автор фильма «Джамала.UA» Анна Акулевич.– Очень хотелось создать что-то драйвовое. Мы пережили сложный год, поэтому его окончание надо разбавить яркими красками. Сейчас, во время пандемии, нам всем нужно хоть немного радости. Хочется, чтобы зритель на час отвлекся и пережил положительные эмоции, – делится мыслями Анна Акулевич.По сюжету команда детей вместе с тренером, роль которого исполняет замечательная комедийная актриса Тамара Яценко, отправляется на концерт с уникальным номером по скипингу (это упражнения на скакалке). Но один герой травмируется на генеральной репетиции и не может присоединиться к группе. Имея талант в IT-сфере, мальчик делает все, чтобы другие участники тоже не полетели на концерт. В аэропорту с тренером и детьми начинают происходить странные вещи. Команде необходимо не только успеть на самолет, но и растопить ледяное сердце капризного менеджера аэропорта.Съемки проходили также на улицах Киева и на борту самолетов.