Автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen Passat столкнулись вчера, 24 ноября, в Харькове. По данным полиции, авария произошла около 11:00 в районе дома № 78 по улице Гольдберговской.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водители обеих машин и двое пассажиров Daewoo Lanos - женщина и 4-летний мальчик.Открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Свидетелей и очевидцев ДТП полиция просит обращаться по телефону 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: ул. Маяковского, 22 к следователю - старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.