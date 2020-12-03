С 14 ноября в Украине действовал карантин выходного дня. Последние суббота и воскресенье, которые подпали под действие ограничений, – 28 и 29 ноября. Продолжать эту практику в правительстве не намерены.

Зато в повестке дня остается вопрос введения в Украине нового локдауна. Однако в ближайшие дни решения правительства на этот счет ожидать не стоит. Министерство охраны здоровья не вынесло этот вопрос на заседание Кабмина, которое прошло 2 декабря.При этом в случае введения локдауна вопрос закрытия транспорта в Украине подниматься не будет.– Даже в тех странах, которые ввели некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт остается работать. Это артерия, в первую очередь, для экономики. Иначе трудно поддерживать деловую активность. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим, — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.По его словам, речь идет обо всем транспорте: городском, внутриобластном, междугородних перевозках и железной дороге. Внутренние перелеты отменять не будут. Что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.– Вы помните, как ограничивалась работа транспорта в начале пандемии, когда критическая инфраструктура работала. Исходить надо из рационального подхода. Условно говоря, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Люди будут передвигаться преимущественно исходя из бизнес-потребностей, – считает министр.