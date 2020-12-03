В ближайшие дни в Харькове начнет холодать, к понедельнику температура опустится до минус 10 градусов ночью.

По данным гидрометцентра, завтра, 4 декабря, в Харькове будет пасмурно, возможен мокрый снег, гололед. Днем температура воздуха ночью составит ноль - минус 5 градусов, днем - минус 3 - плюс 2 градуса.В субботу, 5 декабря, будет облачно, на дорогах - гололедица. Ночью - до семи градусов мороза, днем - минус 4 - плюс 1 градус.В воскресенье, 6 декабря, тоже облачно. Ночью - до минус 10, днем - минус 5 градусов.В понедельник тоже будет холодно: ночью столбик термометра опустится до минус 11 градусов, днем - около минус пяти.