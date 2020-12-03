Многие люди зачастую косо смотрят на горох, фасоль и прочих достойных представителей бобовых из-за чрезвычайной «музыкальности» этих культур. Между тем не все знают: если зерна перед приготовлением хорошо вымочить, они потеряют большую часть своей газообразующей силы. Зато вкусные блюда из бобовых значительно обогатят рацион и наполнят организм массой полезных веществ.

У каждого представителя бобовых своя родина, своя уникальная «внешность» и свой характер. Однако, как и у всех родственников, у них много общего. Все они необычайно питательны и полезны. В их драгоценном багаже – клетчатка, витамины А, С, РР и группы В, кальций, калий, железо, фосфор. А главное – огромное количество белка, близкого по составу к мясному. Но если в мясе около 15% белка, то братья-бобовые – держатели 30% белковых акций. Поэтому блюда из бобовых игнорировать никак нельзя.Прежде чем начать готовить, разберемся, из «кого» же состоит это многочисленное семейство. К бобовым относятся 18 тысяч видов растений, многие из которых не годятся в пищу, поэтому они нам сейчас ни к чему. Нас интересуют только наиболее популярные съедобные культуры: бобы садовые, горох, маш, нут, соя, фасоль, чечевица, арахис.Тех, кто обходит бобовые стороной, в числе прочего волнует также, что они слишком долго варятся. Да, водится за ними такой грешок, но если подойти к приготовлению осознанно и с любовью, к этой особенности можно приспособиться. Нужно только знать, что, например, красная фасоль будет вариться около часа, если ее перед готовкой замочить в холодной воде на 6–8 часов. Белая фасоль должна покипеть минут 50, прежде чем сварится, но перед этим она тоже должна принять 6–8-часовую ванну.Хорошо вымоченным бобам (в течение 10–12 часов) для мягкости нужно покипеть около двух часов. Кстати, бобы любят кипящую воду – чем дольше варятся, тем вкуснее получаются. Маш готовится 30–40 мин, для замачивания хватает 3–5 часов. Вымоченный нут (6–8 часов) сварится примерно через час. Горох, вымоченный в течение 5–6 часов, достигнет готовности через час-полтора.Чечевицу замачивать не нужно. Красная сварится за 25–30 минут, зеленая – примерно за 40 минут, коричневая – за 20–25 мин., оранжевая – за 20 минут.Воду, в которой замачиваются зерна, желательно несколько раз поменять, чтобы они не успели закиснуть. Если есть время и вдохновение, можно обойтись без предварительных ванн, но в этом случае процесс варки будет проходить в два раза дольше. Кстати, чтобы пена при варке не была слишком обильной, можно добавить в кастрюлю немного растительного масла – буквально ложку.