Верховная Рада приняла законопроект, который отсрочил применение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на год – до 1 января 2022 года. Однако предприниматели считают это полумерой и требуют полной отмены фискализации.

Почему предприниматели против

Не предприниматель должен бороться с контрабандой

Принятый Верховной Радой во втором чтении законопроект №4439-д отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО и программных РРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй–четвертой групп.Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФЛП к размерам минимальной заработной платы (МЗ), установленной на начало года.– для первой группы – 167 размеров МЗ вместо 1 млн грн;– для второй группы – 834 размера МЗ вместо 5 млн грн;– для третьей группы – 1167 размеров МЗ вместо 7 млн грн.Кроме того, исключаются нормы так называемого кешбэка – компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.Также отменяются штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.Документ предусматривает уменьшение списка рисковых видов деятельности, а также продление на год пониженных штрафов за нарушение требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.Однако глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак считает, что законопроект об отсрочке РРО для ФЛП до 2022 года не решит проблему – предприниматели вышли под стены Верховной Рады с требованием не отсрочки, а полной отмены фискализации.– Это решение устраивает всех – и власть, и оппозицию, кроме самих предпринимателей. Наверху просто показали, что якобы что-то делают для предпринимателей, – говорит эксперт. – Но по сути остались рисковые группы, которые должны будут использовать кассовый аппарат с 1 января 2021 года. Это бизнес, связанный с бытовой техникой, медицинскими препаратами. И добавилась новая категория – мелкие ювелиры. Кроме того, все равно остается фискализация для отдельных категорий с 1 января 2022 года.Согласно принятому законопроекту, лимит объема дохода для использования кассового аппарата как обязательного по сути не увеличился, отмечает глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.– То есть был один миллион, а стал один миллион 320 тысяч. По сравнению с нормой, которая была введена пять лет назад, это совершенно несущественная подвижка. Дело в том, что и курс доллара сейчас другой, и уровень зарплат другой, и расходные материалы, – говорит Александр Чумак. – Первая категория не попадает, а у второй группы с двумя-тремя наемными работниками пять миллионов гривен – как раз та планка, которая позволяет работать, но обязывает использовать кассовый аппарат.Но ведь «право на чек» дает предпринимателям возможность для прозрачного ведения бизнеса, а потребителям – право на качественный товар или услугу. Если есть чек на руках, это наша гарантия как потребителей, наше законное право вернуть, обменять, отремонтировать товар. Почему же предприниматели категорически против кассовых аппаратов?– Есть понятие «кассовый аппарат», который используется как средство для учета и контроля продавцов и в то же время подтверждает факт продажи любому лицу. А есть понятие «фискальный кассовый аппарат», который позволяет налоговой полностью контролировать деятельность предпринимателя. В этом случае налоговая имеет право не только контролировать, но и проводить любые проверки. А соблюдение кассовой дисциплины – это, как правило, проведение внеплановых проверок, которые не подпадают под действие моратория на проверки, – объясняет Александр Чумак. – Это значит, что мелкие предприниматели попадают под риск более частых проверок. То есть это полный контроль со стороны налоговой. Предприниматели и без того платят налоги и отчитываются в рамках своей упрощенной системы. Фискальные кассовые аппараты полностью нивелируют привилегии упрощенной системы для самых мелких предпринимателей.Кроме того, у налоговой в этом случае появляется больше возможностей давить на малый бизнес, на предпринимателей, у которых нет бухгалтера и юриста – некому помочь в случае проверок. И это, по словам эксперта, самый главный риск. Именно по этой причине предприниматели выступают против тотальной фискализации мелкого бизнеса.– У крупных сетей есть бухгалтер, юрист. Фискальный аппарат не является для них таким большим злом, потому что грамотный юрист в случае поверки может «отбить» любые штрафы. У мелких предпринимателей юристов нет, любая проверка для них – это дополнительные затраты. Это время, нервы, деньги, – считает Александр Чумак. – Поэтому мы поддерживаем отмену фискализации именно для мелкого бизнеса. Мы считаем, что пять миллионов гривен в данном случае – потолок, который позволяет предпринимателю с двумя-тремя наемными сотрудниками спокойно торговать. С таких оборотов он не сможет украсть у государства – это просто математически невозможно.Что касается защиты потребителя от некачественного товара, то, по словам Александра Чумака, культура потребления в первую очередь зависит от уровня жизни, а не от наличия фискального чека.– Если у человека недостаточно денег, чтобы купить качественную бытовую технику или сосиску, в которой мяса больше пяти процентов, или творог, в котором животный жир не заменен пальмовым маслом, фискальный чек его не защитит, – говорит эксперт. – Человеку, который покупает заведомо некачественные дешевые товары, не поможет фискальный чек.Раскритиковал Александр Чумак и предположение, что РРО станут необходимым инструментарием для пресечения контрабандных потоков.– Фискальные кассовые аппараты не защищают от контрабанды. Она же не сама сюда пробирается через границы – кто-то ее пропускает, – говорит он. – Борьбой с контрабандой должны заниматься таможенники и пограничники, через которых товар попадает в Украину. Глупо потом ловить его у предпринимателя, который покупает продукцию на оптовой базе, чтобы затем продать конечному потребителю. Не его это функция – проверять, легально ли завезен товар. Его задача – продавать, зарабатывать деньги, честно платить налоги и создавать рабочие места, а не заниматься борьбой с контрабандой.При этом, как отмечает Александр Чумак, тех, кто работает «в тени», применение фискальных кассовых аппаратов вообще не касается.– Кассовые аппараты обязывают установить только официально зарегистрированных предпринимателей – вот в чем дело. А те, кто работал «в тени», так и останутся работать «в тени» без всяких там кассовых аппаратов, – говорит эксперт.