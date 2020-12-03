Для исчисления пенсии учитывается заработок за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. Такой порядок определения зарплаты или дохода для исчисления пенсии установлен статьей 40 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами, или если страховой стаж за период с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 (независимо от перерывов), разъяснили в Пенсионном фонде.Общая численность пенсионеров в Украине на 1 октября составила 11,219 млн человек, из них почти половина (5,116 млн, или 45,6%) получают пенсии от 2001 до 3000 грн.Пенсии более 10 тыс.грн получают лишь 335 655 человек (3% от общего количества пенсионеров).Пенсии от 5001 грн до 10 тыс. грн получают 1,29 млн человек (11,5%), от 4001 грн до 5000 грн – 884 125 человек (7,9%), от 3001 грн до 4000 грн – 1,69 млн человек (15%).Остальные пенсионеры получают выплаты в размере до 2000 грн в месяц.На 1 октября 2020 года средний размер пенсионной выплаты в Украине (среди всех 11 219 396 пенсионеров) составлял 3 410 грн (120 долларов по официальному курсу НБУ на 24 ноября).