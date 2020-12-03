По состоянию на 9 часов утра 3 декабря проезд транспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковской области.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.На дорогах области за сутки работало 106 единиц спецтехники. Сейчас небольшой снег наблюдается лишь в северо-западных регионах области. Ближе к вечеру кратковременный снег ожидается и в восточных районах.На дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха по области днем от 0 °С до -5 °С.