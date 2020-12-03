Внучке нужно делать обязательную прививку. Расскажите, пожалуйста, подробно, как это должно проходить в соответствии с законодательством. На что родители должны обратить внимание и что проконтролировать, когда приведут ребенка на прививку? Елена Максимовна

Вакцинация детей в Украине проводится в соответствии с Положением об организации и проведении профилактических прививок, утвержденным Министерством охраны здоровья, разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи. В государственных поликлиниках календарные прививки ребенку делаются бесплатно. Однако не всегда необходимые вакцины есть в наличии. В этом случае у родителей имеется три варианта: дождаться новой закупки, самостоятельно (по рецепту врача) приобрести вакцину в специализированной аптеке или обратиться в частный медицинский центр и сделать платную прививку.В каком бы медицинском учреждении ни делалась прививка, перед вакцинацией ребенка обязательно должен осмотреть врач. В соответствии с законодательством во время медицинского осмотра ребенка перед прививкой врач должен:– изучить историю перенесенных болезней (анамнез);– оценить реакции на предыдущие прививки, если они делались;– измерить температуру тела, провести осмотр кожи, полости рта, слизистых оболочек конъюнктивы глаз, а также прослушать легкие и бронхи;– в случае необходимости назначить дополнительные клинические обследования органов и систем организма;– получить письменное согласие отца или матери ребенка на проведение прививки или туберкулинодиагностики (форма № 063-2/о);– в день прививки по результатам осмотра оформить медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, подлежащего вакцинации.При обнаружении признаков заболевания доктор обязан конкретизировать диагноз и внести соответствующую запись в первичную медицинскую документацию: форму № 097/о «Карта развития новорожденного»; форму № 112/о «История развития ребенка»; форму № 063/о «Карта профилактических прививок»; форму № 025/о «Медицинская карта амбулаторного больного»; форму № 003/о «Медицинская карта стационарного больного».Запись о проведенной прививке делается в соответствии с требованиями действующего законодательства с указанием следующих данных: торговое название вакцины / анатоксина, название производителя, доза, серия, срок годности. При использовании импортной вакцины дополнительно должно указываться оригинальное наименование на украинском языке.После проведения профилактической прививки ребенок должен находиться под наблюдением медицинского работника не менее 30 минут. Точное время пребывания под надзором указано в инструкции по применению вакцины.