Рост прожиточного минимума, увеличение выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве и возможность открывать счет в банке с цифровым паспортом – какие еще новации приготовил харьковчанам последний месяц года?



Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму

Увеличатся выплаты пострадавшим от несчастных случаев

В банк – с цифровым паспортом

Изменения в оценке недвижимости



Рождественские выходные и рабочий день 31 декабря

Одна из существенных новаций декабря – повышение прожиточного минимума. С 1 декабря прожиточный минимум вырос с 2 118 до 2 189 гривен, то есть на 71 гривну.Для различных социальных и демографических групп прожиточный минимум изменился следующим образом:– для детей до 6 лет — с 1 859 до 1 921 гривен;– для детей от 6 до 18 лет — с 2 318 до 2 395 гривен;– для трудоспособных лиц — с 2 197 до 2 270 гривен;– для лиц, утративших трудоспособность — с 1 712 до 1 769 гривен.Соответственно, выросла и минимальная пенсия, которая равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных, – то есть с 1 712 до 1 769 гривен, а максимальная — с 17 120 до 17 690 гривен. Также увеличились надбавка пенсионерам за стаж — ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год и вырастет с 17,12 грн до 17,69 грн.Также с 1 декабря возрастут привязанные к прожиточному минимуму выплаты:– размер минимального декретного пособия для безработных – до 2 383 грн;– общая сумма «пакета малыша» – до 5 763 грн;– максимальная помощь по безработице (не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц) – до 9 080 грн;– минимальный размер алиментов на одного ребенка (не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста) – для детей до 6 лет не менее 960,50 грн; для детей от 6 до 18 лет – не менее 1197,5 грн.– выплаты одиноким украинцам, которым больше 80 лет – им будут начислять 707 гривен 60 копеек (40% прожиточного минимума);– помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство: в возрасте до 6 лет – 4 803 грн; в возрасте 6–18 лет – 5 988 грн;– социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство: в возрасте до 6 лет – 6 724 гривны; в возрасте от 6 до 18 лет – 8 383 гривны.При этом размер минимальной заработной платы не изменится. Как и по состоянию на 1 сентября 2020 года он составит: в месячном размере – 5000 грн, в почасовом размере – 29,20 гривен.Последний раз прожиточный минимум повышали с 1 июля 2020 года – до 2 118 грн.В связи с повышением прожиточного минимума вырастут также суммы единовременных выплат пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве. Такие выплаты, как и помощь людям с профессиональными заболеваниями, финансируются Фондом социального страхования.Для лиц, у которых право на такие выплаты от фонда наступило с 1 декабря 2020 года, размер помощи составит:– пострадавшим в результате несчастного случая на производстве – в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности. Максимально это может быть 17 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в случае стопроцентной потери трудоспособности – 38 590 грн);– семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 227 тыс. грн;– иждивенцам в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) – 45,4 тыс. грн.Ранее эти выплаты составляли 37 349 грн, 219 700 грн и 43 940 грн соответственно.С 1 декабря в банках можно будет проводить кассовые операции с помощью электронных документов в мобильном приложении «Дія». То есть клиентам банков, которые имеют электронный паспорт в приложении, больше не нужны бумажные документы для подтверждения личности в банковском отделении. Также украинцам больше не нужно предоставлять банку ID-карту или биометрический загранпаспорт при дистанционном открытии счета. Нацбанк разрешил предъявлять их в цифровом варианте через приложение «Дія».– Воспользоваться такой функцией смогут все, кто имеет биометрические документы — ID-карту и загранпаспорт. Для этого нужно установить приложение «Дія» на смартфон и получить там цифровой паспорт с помощью системы BankID, – сообщили в Нацбанке.Банки начнут пользоваться новым методом после того, как подключатся к системе Министерства цифровой трансформации. В правительстве планируют запустить механизм после тестирования функционала. В то же время банкам понадобится время для подключения и настройки процессов. По информации Министерства цифровой трансформации, сейчас в Украине в реестрах около 3,5 млн ID-карт и около 17 млн биометрических загранпаспортов.Процесс будет выглядеть так:– банк предложит клиенту идентифицироваться в «Дію» через систему BankID;– после идентификации у клиента появятся цифровые документы;– банк получит данные из них и дополнительно осуществит фотофиксацию клиента методом распознавания реальности человека;– после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.Также клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта и в отделении банка. Это уменьшит время на обслуживание клиента, ведь не нужно будет делать копии документов, как это происходит сейчас.Нацбанк выпустит памятные монетыС 1 декабря 2020 года Национальный банк Украины вводит в обращение памятные монеты «Город Славянск» (номиналом 5 гривен, нейзильбер) и «Самойло Величко» (номиналом 10 гривен, серебро).С 1 декабря в Украине продолжат второй этап реформирования системы оценки недвижимости.Согласно действующему законодательству, купля-продажа, сдача в аренду, внесение недвижимости в уставный капитал сопровождается двойной оплатой за оценку – отдельно за землю, отдельно за собственную недвижимость. Сейчас же планируют ввести единую оценку объекта без разделения на оценку земли и недвижимого имущества.Кроме того, для украинцев будет предоставляться новая админуслуга: автоматическая выдача справки о стоимости недвижимости в электронном виде. Предусмотрено, что каждый сможет самостоятельно сделать на сайте оценку своей недвижимости и использовать отчет для заключения сделки.В декабре 2020 года у украинцев будет 22 рабочих и девять выходных дней. Католическое Рождество, которое отмечается ежегодно 25 декабря, в 2020 году приходится на пятницу — этот день будет нерабочим. Украину ожидают три выходных дня подряд — 25, 26 и 27 декабря. При этом правительство рекомендует сократить рабочий день 24 декабря на час.Канун Нового года — четверг, 31 декабря, будет рабочим днем. Но работодателям рекомендовано сократить его на один час.Кроме того, в декабре Украина отмечает такие праздники, как День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая и другие. В эти дни не предусмотрены дополнительные выходные.