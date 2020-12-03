Пришло время оформлять пенсию. Но когда злобствует коронавирус, как-то не хочется лишний раз ходить и выстаивать очереди в каких-то инстанциях. Говорят, что оформить пенсию можно на сайте Пенсионного фонда, то есть без очередей. Как это сделать? Серафима С.

Как разъяснили в Пенсионном Фонде Украины, с этой целью модернизирован сервис подачи заявления на назначение пенсии – разработаны пошаговое заполнение данных и анкета-опрос для удобства определения документов, скан-копии которых необходимо подавать для назначения пенсии.Сервис предоставляется для застрахованных лиц, которые авторизовались на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).Для использования услуги необходимо зайти на веб-портал ПФУ по ссылке: portal.pfu.gov.ua Пользователю, который зарегистрировался на портале с помощью кликов, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на назначение пенсии в несколько шагов:– шаг 1 – заполнить атрибуты заявления на назначение пенсии (персональные данные; адресные данные, данные документов, удостоверяющих личность; контактные данные и т.п.);– шаг 2 – ответить на вопросы анкеты-опроса для определения документов, скан-копии которых необходимо предоставить;– шаг 3 – прикрепить скан-копии документов, имеющихся у пользователя.В результате пользователь получает экранную форму с полным заявлением на назначение пенсии, заполненное по результатам шагов 1–3, в которой предоставляется возможность:– дальнейшего редактирования заявления;– формирования печатного вида заявления и анкеты-опроса;– подписи заявления КЭП и ее отправки в ПФУ.По результатам обработки заявления специалистами ПФУ заявитель получает на веб-портале информацию о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии.