Решила оформить субсидию. Однако мой брат, который прописан в этой квартире, проживает в другом городе. Нужно ли вносить его доходы в декларацию и как подтвердить, что он живет отдельно? Нина

Согласно разъяснениям на Юридическом портале Украины бесплатной правовой помощи, при оформлении субсидии в декларацию необходимо внести сведения обо всех видах доходов членов семьи, прописанных в квартире (доме), а также данные о расходах, связанных с приобретением имущества, товаров или оплатой услуг на сумму свыше 50 тысяч гривен, осуществленных в течение последних 12 месяцев.Декларировать необходимо такие доходы, как:– заработная плата;– полученные алименты;– пособие по безработице;– натуральная оплата труда– стипендия, пенсия, социальное пособие;– доходы от сдачи недвижимости в аренду;– пособие по временной нетрудоспособности;– заработок лиц, работавших у физических лиц;– доходы от предпринимательской деятельности;– другие денежные выплаты, имеющие систематический характер;– денежное обеспечение военнослужащих (кроме срочной службы);– заработок учеников и студентов, совмещающих учебу с постоянной работой;– деньги, полученные за возмещение вреда, причиненного работнику при исполнении;– вознаграждения, выплачиваемые штатным (внештатным) художникам, литературным работникам, фотокорреспондентам и другим лицам из фонда авторского гонорара;– доходы от личного крестьянского хозяйства, земельных участков, предоставленных для ведения огородничества, выпаса скота, сенокошения, а также земельной доли (пая), выделенной при разделе земли.Расчет субсидии в 2020 году происходит с учетом доходов всех прописанных в жилом помещении лиц, которым начисляется плата за услуги ЖКХ. Если по каким-либо причинам зарегистрированный член семьи не проживает по месту регистрации, субсидия может назначаться без учета его доходов. Основанием для принятия подобного решения является акт обследования материально-бытовых условий семьи и вывод комиссии при исполкоме. Следует уточнить, что все это возможно в случае, когда объем потребления коммунальных услуг измеряется индивидуальными средствами учета.В качестве документального подтверждения отсутствия человека по месту регистрации можно использовать справку, удостоверяющую место его пребывания в другой административно-территориальной единице в связи с работой, длительной командировкой, учебой, лечением или отбыванием наказания. Также можно использовать справку об оплате услуг ЖКХ по другому адресу.