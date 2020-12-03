В среду вечером, 2 ноября, в селе Слобожанское Харьковской области из-за гололеда произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем Toyota Prado не справилась с управлением на скользком дорожном покрытии, из-за чего вылетела с дороги и врезалась в дерево.Фото: НацполицияВ результате аварии водитель и трое ее пассажиров в возрасте от 10 до 14 лет были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.