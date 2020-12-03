В результате пожара в ночь на 2 декабря на улице Велозаводской, 37 сгорело три автомобиля.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, информация о пожаре во дворе девятиэтажного дома поступила в 04.12. Когда спасатели прибыли на место, огнем были охвачены три легковушки – ВАЗ-2110, Citroën Nemo и Nissan Rogue. Также пламя повредило внедорожник Lexus LX 407, но незначительно. Владелец вовремя успел отогнать свой автомобиль от очага пожара, и в машине обгорело только лакокрасочное покрытие с правой стороны.Что стало причиной пожара, выясняют специалисты.