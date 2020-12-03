Об этом сообщается в заявлении партии.

Как сообщили в Блоке Светличной «Разом!», сегодня городские коммунальные предприятия неэффективно используют бюджет города и деньги громады, а также не работают на тех, кто должен получать качественные коммунальные услуги - на самих харьковчан.«Согласно ежедневными сообщениями КП «Харьковские тепловые сети», каждый день случаются аварии на дефектных трубопроводах, которые оставляют без отопления и горячей воды жителей города. А некоторые аварийные ситуации продолжаются уже несколько месяцев. Несмотря на то, что сезонные регламентные работы на сети должны быть закончены летом, во время планового отключения теплоснабжения.Ежегодно в бюджете города предусматривается около полумиллиарда гривен на реконструкцию инженерных коммуникаций. В следующем году - 490 млн грн. Однако, с приходом зимы становится очевидным, что средства, несмотря на постоянный рост тарифов, тратятся неэффективно и не работают на тех, кто должен получать качественные коммунальные услуги - на самих харьковчан», - заявили в партии.Для того, чтоб ситуацию исправить, в Блоке Светличной рассказали о разработанных приоритетах в сфере реформы городской системы ЖКХ, которые в рамках работы в городском совете депутаты будут требовать реализовать.В частности, речь идет о полном аудите работы коммунальных предприятий, разработке целевой программы модернизации инженерных сетей города, четком проценте отчислений из бюджета на модернизацию и капремонт изношенных сетей, заполнении вакансий в КП «Харьковские тепловые сети» квалифицированными кадрами, а также контроле над своевременным выполнением сезонных регламентных работ на трубопроводах.