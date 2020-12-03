С негласным договором «большим — офшоры, маленьким — упрощение» начали бороться не с той стороны.

1. Откладывая обязательность применения РРО для тех предпринимателей на едином налоге, для которых он пока не обязателен, ещё на год, Рада заодно отменила коррупционный механизм «сочини донос на своего конкурента и получи за это денежку от государства». А ещё — увязала предельный оборот для необязательности РРО для тех же предпринимателей на ЕН с минимальной заработной платой, как и предельный оборот, в рамках которого можно оставаться на упрощённой системе обложения.Но: увязка предельного оборота для групп единоналожников и для права оставаться на ЕН с размером минзарплаты произошла так, чтобы сами цифры предельных оборотов с начала 2021 г. почти не изменились. То есть если введут минимальную зарплату с 1 января в размере, как давно обещали, 6 тыс. грн, то при указанных в Законе количествах минзарплат получаются те же суммы предельных оборотов, что и сейчас.Однако же поговаривают, что Рада может с подачи Минфина передумать и отложить не только минзарплату 6,5 тыс., которая планировалась с 1 июля 2021 года, но и минзарплату 6 тыс., которая планировалась с 1 января. Если это таки произойдёт, то среди прочих социальных и налоговых последствий такого переноса увеличения её суммы окажется и падение предельного оборота для единоналожников: для группы 1 — с 1 млн до 835 тыс. грн, для группы 2 — с 5 млн до 4170 тыс. грн, для группы 3 — с 7 млн до 5835 тыс. грн.Это, конечно, не самое страшное последствие, но его нужно иметь в виду, есть нет желания в очередной раз кинуть предпринимателей, и коль таки вместо 6 тыс. останется минималка 5 тыс. грн. (например — если 6 тыс. с 01.01.2021 не одобрит батюшка МВФ),— то надо соответственно подкорректировать на 20 % и предельные количества минзарплат для единоналожных групп.2. Однако же вернусь к тому, с чего начал,— к отсрочке ужесточения по РРО. Я ещё помню, как принимали тот 1 млн грн, в рамках которого можно быть на едином налоге без кассового аппарата: Министр финансов Наталья Яресько прямо с заседания Налогового комитета звонила кому-то по телефону и говорила по-английски, а приглашённые предприниматели громко рыдали, чтоб было слышно на другом конце [условного] провода, а затем торжественно сообщила, что нам одобрили 1 млн. Наши друзья. Наши партнёры. Может, действительно услышали всхлипывания.(Всхлипывали, между прочим, вовсе не потому, что хотели уклониться от налогов. Большие это делают спокойно. Плакали только от нежелания постоянно видеть у себя контролирующих-проверяющих. Ведь тогда от упрощения в их упрощённой системе ничего не остаётся!)Так вот, когда теперь — в эпоху пандемии — вдруг решили было никого не щадить и сделать РРО обязательным для всех, началась борьба за отмену распространения такой обязательности для малооборотников. Или хотя бы за отсрочку. И тогда уже и отсрочке были бы рады: снова выплакали-выстрадали. Если бы это было сразу. Но власть стала упираться и напросились на очередной налоговый майдан. Причём не проплаченный, а настоящий, потому как вышли бороться за себя.Поэтому в подогретой изначальной неуступчивостью обстановке ситуация уже оказалась иной: 10–15 тысяч ФОПов перед ВР уже не плакали, а были настроены очень серьёзно.И сейчас уже просто «отсрочки казни» им, конечно, мало. Они хотят теперь не отсрочки, а отмены. И, по идее, пока своего не добьются, уже не отступят. Время рыданий Рада упустила. Сейчас — время борьбы. Она её сама глупо спровоцировала.Раз уж государство решило борьбу за чистоту бизнеса начать, не с тех, кто недоплачивает миллиарды, а с самых «микро» (бороться с которыми, разумеется, ей проще), да ещё и в такое время, оно умудрилось раздразнить и вывести на площадь даже их.Может, ему всё же стоит перестать ходить за налогами «по-маленькому» и начать таки «по-большому»? Или «по-большому» оно ещё не умеет?