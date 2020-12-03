В состоянии алкогольного опьянения злоумышленник избил своего 58-летнего знакомого, который от многочисленных травм скончался в реанимации местной больницы.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Национальной полиции, сообщение о происшествии поступило правоохранителям утром 1 декабря от персонала больницы.На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что накануне ночью 29-летний местный житель находился в гостях по месту жительства потерпевшего. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник избил хозяина дома. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.На данный момент следователи Изюмского районного отдела полиции открыли уголовное производство по статье за умышленное убийство, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.