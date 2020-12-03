В Харькове задержан один из руководителей Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, который пытался дать взятку прокурору за закрытие уголовного производства.

Как сообщили в областной прокуратуре, к прокурору обратился один из руководителей государственной лаборатории с предложением взятки за закрытие уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды.«Прокурор, в свою очередь, сообщил руководству об этих обстоятельствах. Кроме того, в областную прокуратуру обратился гражданин, который сообщил, что чиновник попросил его быть посредником и передать правоохранителю 3000 долларов США.3 декабря руководителя лаборатории задержан после предоставления неправомерной выгоды посреднику для последующей передачи прокурору. В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3000 долларов США», - рассказали в ведомстве.Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрания меры пресечения.