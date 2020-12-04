Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Тверская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 155 (стояк)ул. Валентиновская, 9 (п. №1, стояк)ул. Валентиновская, 58 (п. №3, стояк) до 17:00 04.12.20 г.; ул. Бучмы, 50 (п. №1), ул. Героев Труда, 49 (п. №1)ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Валдайская, 23 (п. №1, стояк)ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау, 20 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау, 20 (п. №12, стояк); пр. Льва Ландау, 12 (п. №9, стояк)ул. Благовещенская, 38-е (п. №1, стояк).; ул. Большая Панасовская, 38 (п. №1, стояк), ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк)пр. Науки, 31, 31-а, пр. Науки, 29-а, ул. 23 Августа, 59 (стояк), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №5, стояк)